Bayburt Belediye Başkanlığı görevi devredildi

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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı seçilen Mete Memiş, görevi Başkan Hükmü Pekmezci'den devraldı.

Bayburt Belediyesinde gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan eski Başkan Pekmezci, Memiş'e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "2019 yılından beri yürüttüğümüz 5 yıllık dönemdeki belediye başkanlığını, 31 Mart'ta yapılan seçimler sonucunda Bayburt halkının teveccüh gösterdiği Mete Memiş'e devretmek üzere buradayız.

Biz elimizden geldiği kadarıyla bu şehre yapabileceğimiz her türlü hizmeti yapmaya gayret ettik. Bayburt halkının her bir ferdini, kendimizden bir parça kabul ettik, hiçbir zaman siyasi anlamda değerlendirmedik, bugüne kadar getirdik.

Tüm belediye personelimizle, görevi teslim aldığım zamandaki bütün arkadaşlarımla uyum içinde, hiçbir ayrım gözetmeden, yer değişikliği yapmadan görevimizi yürütmeye gayret ettik. Şimdi arkadaşlarımı size devrediyorum. Umut ediyorum, aynı anlayış içerisinde güzel çalışmalar yaparsınız.

Bu bir bayrak yarışıydı, inşallah bundan sonra şehrimize bizden daha iyi hizmetler yapacağınız düşüncesiyle, bugün görevi size teslim etmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyor, siz değerli başkanımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Görevi teslim alan Başkan Memiş ise, Başkan Pekmezci'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "2019 yılı yerel seçimleri sonucunda Bayburt Belediye Başkanlığını kıymetli başkanımıza emanet olarak bırakmıştık, 31 Mart seçiminde siz değerli yöneticilerimizin, kıymetli hemşehrilerimizin desteği ve teveccühüyle bugün 2019 emanet olarak bıraktığımız belediye başkanlığını sayın başkanımdan devralmak üzere buradayız.

Bu vesileyle, bizi yalnız bırakmayan sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli başkanıma Bayburt'a yaptıkları, kazandırdığı çalışmalar için ayrıca teşekkür ediyorum. Daha önceki dönemlerde de belediye hizmetleri noktasında da ittifak partisinin mensupları olarak kim Bayburt'a ne kattıysa, kim Bayburt'u bulunduğu yerden öteye taşıma gayreti içerisinde olduysa hepsine de ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eski Başkan Pekmezci, belediye çalışanlarıyla vedalaşıp, helallik aldı. Eski Başkan Pekmezci'ye, yeni Başkan Memiş kapıya kadar eşlik ederek, uğurladı.

Ardından Başkan Memiş, kendisine destek veren vatandaşlara ve AK partili üyelere makamında bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Başkan Memiş'e yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Çalışkan'a ve parti üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür eden Memiş ise, ayrım gözetmeksizin oy veren-vermeyen Bayburtlulara hizmet edeceğinin, 5 yıllık yeni görev süresince Bayburt'u en iyi yere taşıyacaklarının sözünü verdi.

Devir teslim töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından son bulurken, Başkan Memiş misafirlerine kapıya kadar eşlik etti. - BAYBURT