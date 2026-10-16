Bayburt Belediyesi ekipleri böcek ve kemirgenlere karşı ilaçlama yapıyor

Bayburt Belediyesi ekipleri böcek ve kemirgenlere karşı ilaçlama yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, böcek ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, halk ve çevre sağlığını korumak için kent genelinde farklı noktalarda ilaçlama yapıyor.
Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsimsel koşullarla birlikte kışlak alanlara yönelen böcek ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Halk sağlığının korunması ve zararlı oluşumların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kent genelinde farklı noktalarda ilaçlama yapıyor.
Zararlılara karşı yürütülen çalışmalarla çevre sağlığının korunmasına yönelik önleyici mücadele devam ediyor.
Kaynak: İHA
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