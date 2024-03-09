Bayburt Belediyesi Kadınlara Özel Program Düzenledi - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi Kadınlara Özel Program Düzenledi

Bayburt Belediyesi Kadınlara Özel Program Düzenledi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bayburt Belediyesi tarafından kadınlara özel program düzenlendi. Programda kadınlar doyasıya eğlendi ve müzik dinledi. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kadınların önemine vurgu yaparak konuşma yaptı.

09.03.2024 10:03  Güncelleme: 10:07
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bayburt Belediyesi tarafından kadınlara özel program düzenlendi. Belediyeye ait Bamsı Beyrek Seyir Terasında gerçekleşen programda kadınlar doyasıya eğlendiler.

Bayburt Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu ve Bayburtlu Sanatçı Eda Saytaş'ın sahne aldığı ve yoğun ilgi gören programda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Peygamberimiz bundan bin 500 yıl önce bir hadis-i şerifinde "Cennet annelerin ayakları altındadır" derken o ulvi havayı ne güzel ifade etmiş. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Kadınlar yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır" diyor. Onun için kadınlarımız bizim için hem milli hem de manevi değerlerimiz adına farklı bir konumdadır" dedi.

Kadınların milli mücadelede ki önemine de değinen Başkan Pekmezci "İstiklal Savaşı'ndaki Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife bacılar bizim annelerimizdi. Bu mukaddes vatan toprağı için cepheye koşarken kadınlarımız bizim için her zaman baş tacıdır. Onlar bizim yarınlarımız umutlarımızdır. Sizler bizim gurur kaynaklarımızsınız. Bayburt sizlerle güzel. İnşallah sizler teveccüh gösterirseniz önümüzdeki sene sizler için daha güzel işler yapmanın mutluluğunu taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Pekmezci, masaları tek tek dolaşarak misafirlerle sohbet etti, fotoğraf çekildi. Daha sonra sahne alan Sanatçı Eda Saytaş seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Saytaş'ın performansının ardından kadınlar gününe özel hediye çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişte misafirlere çeşitli hediyeler verildi.

Çekiliş sonrası sahne aldığı her programda büyük beğeni ve alkış alan Bayburt Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosunun türkülerine misafirler hep bir ağızdan eşlik etti, koro seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle katılımcılara türkü dolu dakikalar yaşattı.

Kadınların dolu dolu bir 8 Mart geçirdiği programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, MHP Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Tülay İpek, kadın kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, protokol üyelerinin eşleri ile Bayburtlu kadınlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Belediyesi Kadınlara Özel Program Düzenledi - Son Dakika

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