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Bayburt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı - Son Dakika

Bayburt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

04.02.2022 09:54
Bayburt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunarak kandil simidi ikram etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunarak kandil simidi ikram etti.

Başkan Pekmezci, kandil ziyaretleri kapsamında Bayburt - Erzurum ve Bayburt- Trabzon yolunda bulunan polis kontrol noktaları, Bayburt- Erzincan yolunda bulunan jandarma kontrol noktası, İl Emniyet Müdürlüğü, Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Karayolları nöbetçi personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, Ambulans Komuta Merkezi personeli, Bayburt Üniversitesi güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek görevli personelin kandillerini tebrik etti. Ardından personele kandil simidi takdim eden Başkan Pekmezci bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, "Kandil gecelerinin en önemli özelliklerinden biri ibadetlerin ve tövbenin yanında paylaşmaktır. Güzellikler paylaştıkça çoğalır. Bu minvalde bizde kandili görev başında geçiren güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve görevi başındaki diğer kamu personelimizi ziyaret ettik. Hem kandillerini tebrik ederek kandil simidi ikram edelim hem de hallerini hatırlarını soralım istedik. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Regaib Kandili'ni tekrar tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan üç ayların gelmesiyle birlikte manevi iklimin dalga dalga yayılmaya başlamasıyla idrak edilen Regaib Kandilinde tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da camiler dolarken Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kandil simidi geleneğini devam ettirdi. Kandil simitleri Bayburt'un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinin yanı sıra tüm mahalle camilerinde yatsı namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram edilirken Engelsiz Yaşam Merkezi ve Huzurevi sakinleri ile şehit aileleri ve cezaevi de unutulmadı. - BAYBURT

Bayburt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Bayburt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Bayburt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

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Hükmü Pekmezci, Regaib Kandili, Bayburt, kandil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı - Son Dakika


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