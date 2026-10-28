Bayburt Demirözü'nde jandarmaya kaçak avcılık ve doğa koruma eğitimi verildi - Son Dakika
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Bayburt Demirözü'nde jandarmaya kaçak avcılık ve doğa koruma eğitimi verildi

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Bayburt Demirözü\'nde jandarmaya kaçak avcılık ve doğa koruma eğitimi verildi
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Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı personeline av mevzuatı ve doğa koruma eğitimi verdi. Eğitimde kaçak avlanma, yasak durumlar, korunan türler ve Kara Avcılığı Kanunu'ndaki sorumluluklar anlatıldı; iş birliğinin önemi vurgulandı.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı karakol personeline av mevzuatı ve doğa koruma faaliyetleri hakkında eğitim verdi.

Eğitimde, kaçak ve izinsiz avlanma, avda yasak durumlar ve korunan canlı türleri hakkında bilgi aktarıldı.

Kara Avcılığı Kanunu ile kaçak avcılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar da eğitimde anlatıldı. Doğa koruma faaliyetlerinde jandarma personelinin görev ve sorumlulukları, ilçedeki korunan alanlar ve tür eylem planları kapsamında izlenen canlı türleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çalışmada, yaban hayatının korunması, avlanma kurallarına uyulması ve yasa dışı avcılığın önlenmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
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