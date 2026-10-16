Bayburt Demirözü\'nde öğrenciler Gazze için gemi maketi hazırlayıp sergiledi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Hüseyin Nüsret Resul Beyler İmam Hatip Ortaokulu farkındalık programı düzenlendi. Programda öğrenciler şiirler okuyup, gösteriler sundu.

Kaymakam İbrahim Zahid Ahat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem'in de katıldığı programda, öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar sergilendi. Etkinlik kapsamında 'Nehirden Denize Özgür Filistin' temasıyla Sumud Filosu'nu simgeleyen bir gemi maketi de hazırlandı.

Öğrenciler, Gazze'de yaşananlara ilişkin duygu ve düşüncelerini kaleme alarak zarflara koydu. Okulda hazırlanan sergi alanında Filistin temalı resim ve mesajlara da yer verildi.