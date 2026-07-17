Bayburt Garnizonunda Görev Değişikliği - Son Dakika
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Bayburt Garnizonunda Görev Değişikliği

Bayburt Garnizonunda Görev Değişikliği
17.07.2026 09:34
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Topçu Albay Erdem Yeni, Elazığ'a atanırken, Garnizon Komutan Vekilliğine Yarbay Kızılarılı atandı.

Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni'nin Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine atanmasının ardından Garnizon Komutan Vekilliğine Topçu Yarbay Ahmet Evren Kızılarılı atandı.

Görev değişikliği dolayısıyla Topçu Albay Erdem Yeni, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a veda ziyaretinde bulundu. Garnizon Komutan Vekili olarak görevlendirilen Topçu Yarbay Ahmet Evren Kızılarılı da Vali Eldivan'ı ziyaret ederek yeni görevine başladı.

Vali Eldivan, Bayburt'taki görev süresi boyunca yürüttüğü hizmetlerden dolayı Yeni'ye teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu. Kızılarılı'ya da yeni görevinde başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Garnizonunda Görev Değişikliği - Son Dakika

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