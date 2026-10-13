Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'na Dede Korkut ismi önerildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'na Dede Korkut ismi önerildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı\'na Dede Korkut ismi önerildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dede Korkut Platformu Başkanı Yaşaroğlu, açılışa hazırlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'na Dede Korkut Havalimanı adı verilmesini önerdi. İsmin iki ili ve Türk dünyasını kapsayan kültürel değer taşıdığını belirterek ortak öneri çağrısı yaptı.

Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, açılış için gün sayan Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'na 'Dede Korkut Havalimanı' adının verilmesini önerdi. Yaşaroğlu, bu ismin her iki ili, Türkiye'yi ve Türk dünyasını kapsayan kültürel bir değer taşıdığını belirterek, isim tartışmalarının ortak bir öneri etrafında sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Havalimanının bulunduğu bölgenin Akkoyunlu Beyliği'nin Anadolu'daki ilk yerleşim alanlarından biri olduğunu ifade eden Yaşaroğlu, Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut anlatılarının da bu coğrafyayla tarihi ve kültürel bağ taşıdığını kaydetti. Akkoyunlu Devleti'nin kurucusu Kara Yölük Osman Bey'in babası Fahreddin Kutlu Bey'in kabrinin havalimanına yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Yaşaroğlu, 'Dede Korkut' adının bölgenin tarihi kimliğiyle örtüştüğünü belirtti.

"İki il arasındaki tartışmanın faydası yok"

Havalimanı için her iki ilden de değerli isimlerin gündeme geldiğini belirten Yaşaroğlu, Fahreddin Kutlu Bey'in yanı sıra Oltan Sungurlu, Lütfü Doğan, Ülkü Gökalp Güney ve projenin kazandırılmasında büyük emeği bulunan Naci Ağbal gibi şahsiyetlerin hepsinin kıymetli olduğunu vurguladı. Yaşaroğlu, Dede Korkut isminin ise her iki ili ve Türk dünyasını ortak bir kültürel değer etrafında buluşturabileceğini dile getirdi.

Dede Korkut adının Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki kültürel iş birliğine de katkı sunabileceğini kaydeden Yaşaroğlu, her iki ilde yapılabilecek bir ankette bu ismin öne çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Yaşaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun daha önce 'Dede Korkut Havalimanı' önerisini gündeme getirdiğini hatırlatarak Aksu'ya teşekkür etti. Bayburt ve Gümüşhane'deki siyasi temsilciler ile bürokratlara bu isim etrafında birleşme çağrısı yapan Yaşaroğlu, önerilerini gerekçeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ileteceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA
Dede KorkutGümüşhaneBayburtKültürYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Ne İsviçre ne Amerika Bu güzellik Doğu Anadolu’da Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
12:05
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:53
Aziz Yıldırım’a kötü haber Ocakta gelecek demişti, Çin’e imza attı
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 12:16:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'na Dede Korkut ismi önerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei