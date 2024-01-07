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Bayburt İl Müftülüğü, hastane odalarına teyemmüm taşı hediye etti - Son Dakika
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Bayburt İl Müftülüğü, hastane odalarına teyemmüm taşı hediye etti

Bayburt İl Müftülüğü, hastane manevi danışmanları ve Bayburt Devlet Hastanesi personeli tarafından sağlık sorunları sebebiyle abdest alamayan hastalar için 'Teyemmüm Taşı' yaptırılarak hastane odalarına hediye edildi. Bu sayede hastalar, teyemmüm alarak namazlarını kılabilecekler. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, bu anlamlı hediye için teşekkür ederek hastaların acil şifalarını diledi.

Bayburt İl Müftülüğü, hastane odalarına teyemmüm taşı hediye etti
07.01.2024 - 11:45,
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Bayburt İl Müftülüğü hastane manevi danışmanları Hatice Ozan Okur, Yusuf Albayrak ve Bayburt Devlet Hastanesi personeli namaz kılmak isteyen ancak sağlık sorunları sebebiyle abdest alamayan hastalar için 'Teyemmüm Taşı' yaptırarak hastane odalarına hediye ettiler.

Sağlık sorunları sebebiyle abdest alamayan hastalar fıkhi açıdan uygun olan teyemmüm taşı ile teyemmüm alarak namazlarını kılabilecekler.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, bu anlamlı hediye için hastane manevi danışmanları ve Bayburt Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti. Müftü Şahin, "Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Kısa sürede sağlıklarına kavuşarak sıhhat ve afiyet içinde ibadetlerini yerine getirmelerini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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