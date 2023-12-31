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Bayburt İl Müftülüğü'nden İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara Ezanı Güzel Okuma Eğitimi - Son Dakika
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Bayburt İl Müftülüğü'nden İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara Ezanı Güzel Okuma Eğitimi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim kursu' sona erdi. Kurs süresince kursiyerlere nota, ilahi ve beş vakit ezan çalışmaları yapıldı. Kursiyerlerin tamamı sınavı geçerek başarılı oldu.

Bayburt İl Müftülüğü\'nden İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara Ezanı Güzel Okuma Eğitimi
31.12.2023 - 11:50,
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Bayburt İl Müftülüğü tarafından imam hatip ve müezzin kayyımlara yönelik düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim kursu' sona erdi.

Eğitim sürecinde kursiyerlere nota çalışmalarının, ilahi çalışmalarının, beş vakit ezan çalışmalarının ve sala çalışmalarının yanı sıra saba, uşşak, rast, segah ve hicaz olmak üzere farklı makamlarda çalışmalar yaptırılarak, eğitim verildi.

Bir aylık kursun ardından kursiyerler sınava tabi tutuldu. Kursa aralıksız devam eden 11 kursiyerin tamamı sınavı geçerek, başarılı oldu.

İl Müftü Vekili Fatma Tuba Altın, kurs öğreticisi Murakıp Muhammet Berat Türkmen ve kursiyerleri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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