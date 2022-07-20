Bayburt Kalesi'nin tarihi atmosferinde Şair Zihni Şiir Gecesi - Son Dakika
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Bayburt Kalesi'nin tarihi atmosferinde Şair Zihni Şiir Gecesi

20.07.2022 08:57

- Bayburt Kalesi'nin tarihi atmosferinde Şair Zihni Şiir Gecesi Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri dahilinde gerçekleşen Şair Zihni Şiir Gecesi gönüllere dokundu.

- Bayburt Kalesi'nin tarihi atmosferinde Şair Zihni Şiir Gecesi

BAYBURT - Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri dahilinde gerçekleşen Şair Zihni Şiir Gecesi gönüllere dokundu.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden şairler ile Bayburtlu şairlerin katıldığı gecede Bayburt Kalesi'nin tarihi atmosferinde Bayburtlular şiire doydu.

Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen gecede Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "26.'sını düzenlediğimiz Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dahilinde Dede Korkut hikayelerinde geçen o Bayburt Hisarı'nın burçlarının altındayız. Bir tarihi yaşıyoruz; geçmişten günümüze Beyböyrek'in o sevdiği Banu Çiçek'e söylediği sevda yüklü ifadelerin bulunduğu burçlardayız." diye konuştu.

Tarihi Bayburt Kalesi'nin birçok uygarlığı bağrında barındırdığını söyleyen Başkan Pekmezci, "Tarihi ipek yolu üzerinde bulunması nedeniyle de tarihin her döneminde bir önem arz etmiş bu kale ve bugün de ayakta. Özellikle son yıllarda valiliğimiz ve Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle üzerindeki çinilerin yeniden yapılması bizlere ayrı bir heyecan veriyor. 1647'de şehrimizi ziyaret eden Evliya Çelebi diyor ki "Bayburt'ta güneş ikinci kez kalenin burçlarından doğar. Biz geçmişimizle övünen bir neslin çocuklarıyız. Bugün kalenin burçlarından şehre baktığımızda geçmişi yad ettiğimiz bu güzel şehri, geçmişte yaşananlarla birlikte geleceğe taşıma gayreti içindeyiz. Dede Korkut'u bugün var olan bizi bir arada tutan temel değerler içinde kabul ediyoruz. Biz bugün burada farklı bir misyonu yüklendik. Bir tarafta tarih kokan kalenin burçlarını, bir tarafta tarih ve kültür şehri Bayburt'u görerek, yaşayarak şiirlerimizi okuyacağız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Fetani Battal ise, "Bu akşam dostların akşamı, şiir akşamı. Şiiri bu çağın insanına, yürekleri titrek insanların içlerindeki birikmiş bütün güzellikleri yansıtma mücadelesi olarak algılayabiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından şiir gecesine geçildi.

Ayhan Dursun'un sunduğu programda İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Celal Ogan, Faruk Nafiz Kılıçalan, Kenan Çarboğa, Uğur Kocabey, Osman Çaydere, Mehmet Ali Kalkan ve İsmail Bingöl en güzel şiirlerini dinleyenlerin beğenisine sundular.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin sağlık sorunları sebebiyle şölenlere iştirak edemeyen Yahya Akengin'i anmak adına iki adet şiirini seslendirdiği gece, protokol üyeleri tarafından şairlere plaket verilmesiyle sona erdi.

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Kaynak: İHA

Hükmü Pekmezci, Dede Korkut, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt Kalesi'nin tarihi atmosferinde Şair Zihni Şiir Gecesi - Son Dakika

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