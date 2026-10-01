Bayburt Müftülüğü, Değerleriyle Güçlü Ailem projesinde kadınlara kitap tahlili yaptı

Bayburt Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamında Diyanet Gençlik Merkezinde kadınlara yönelik program düzenlenerek kitap tahlili yapıldı.

Programda katılımcılar tarafından belirlenen kitaplar üzerinden değerlendirmelerde bulunularak eserlerin içerikleri ve ele aldığı konular üzerine sohbet edildi. Kitap okuma alışkanlığının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar görüş ve düşüncelerini de paylaştı.

Değerleriyle Güçlü Ailem projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada aile, değerler ve kişisel gelişim konuları üzerine görüşler bildirildi. Kitaplar üzerinden yapılan sohbetlerle katılımcıların farklı bakış açılarını paylaşmalarına da imkan sağlandı.