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Bayburt Müftülüğü, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi - Son Dakika
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Yerel

Bayburt Müftülüğü, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi

Bayburt Müftülüğü, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi

Bayburt Müftülüğü, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği düzenledi. Müftülükte gerçekleşen programda Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, vaizler ve öğrenciler yer aldı. İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden Altın, davete katılan öğrencilere teşekkür etti.

02.04.2024 09:26  Güncelleme: 09:27
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Bayburt Müftülüğü, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi. Müftülükte düzenlenen iftar programına Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, vaizler Saliha Yaşaroğlu, Hacer Dursun ve üniversite öğrencileri katıldı.

Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi, tutulan oruçlar açıldı. Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, iftardan sonra öğrencilerle karşılıklı sohbet ederek, öğrencilerin merak ettiği sorularını yanıtladı.

Düzenlenen iftar yemeğinden memnun kalan öğrenciler kapılarını açan, mübarek Ramazan ayında kendilerini unutmayan İl Müftülüğüne nazik davetlerinden ötürü teşekkür ettiler. Kapılarının her zaman öğrencilere sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Altın ise, davete katılan tüm öğrencilere şükranlarını sundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Müftülüğü, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi - Son Dakika

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