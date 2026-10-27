Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi toplantısı Vali Eldivan başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi toplantısı Vali Eldivan başkanlığında yapıldı

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Bayburt\'ta 112 Acil Çağrı Merkezi toplantısı Vali Eldivan başkanlığında yapıldı
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Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlendi. Toplantıda 1 Ocak-1 Ekim 2026 istatistikleri, personel durumu ve koordinasyon çalışmaları ele alındı; Eldivan merkez çalışanlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 1 Ocak-1 Ekim 2026 tarihleri arasındaki istatistiksel veriler, personel durumu ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezinin kadro ve personel durumu değerlendirilirken, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Toplantının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret eden Vali Eldivan, görevli personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eldivan, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA
BayburtGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi toplantısı Vali Eldivan başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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