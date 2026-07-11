Bayburt\'ta 15 Temmuz hazırlıkları toplantıda ele alındı

Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek anma programlarına ilişkin hazırlık toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin anlam ve önemine uygun şekilde planlanması ile programların koordinasyon içinde yürütülmesine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda, anma etkinliklerinin düzenleneceği alanlarda alınacak tedbirler ile kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Programların, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak şekilde gerçekleştirilmesi için yürütülecek çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantıya Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Arslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile ilgili kurum amirleri katıldı. - BAYBURT