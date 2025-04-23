Bayburt\'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bayburt'ta coşkuyla kutlandı. Programda, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, il Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmayla devam etti. Halk oyunlarının, dans gösterilerinin sergilendiği programda, şiirler seslendirildi.

Tören, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve belediye başkanı tarafından takdim edilmesiyle sona erdi. Törene, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BAYBURT