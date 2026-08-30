Bayburt\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mete Memiş katıldı.

Tören, Vali Eldivan, Garnizon Komutanı Yılmaz ve Belediye Başkanı Memiş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.