Bayburt'ta üniversite öğrenimi gören 40 öğretmen adayı genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 Altı Gençlik Zirvesi- Eğitim ve Geleceğin Öğretmenleri programı için Ankara'ya uğurlandı.

Bayburt Gençlik Merkezi önünde düzenlenen uğurlamada bir araya gelen gençler, zirveye katılmak üzere yola çıktı.

Farklı üniversitelerden öğretmen adaylarının buluşacağı programda gençler, mesleki gelişimlerine katkı sunacak etkinliklere katılarak eğitim alanında yeni bakış açıları kazanacak.

Zirvede öğretmen adayları mesleki paylaşımda bulunarak eğitim üzerine fikir alışverişi yapacak.