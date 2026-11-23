Bayburt'ta 40 öğretmen adayı 30 Altı Gençlik Zirvesi için Ankara'ya uğurlandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Gençlik Merkezi önünden yola çıkan 40 öğretmen adayı, 30 Altı Gençlik Zirvesi-Eğitim ve Geleceğin Öğretmenleri programı için Ankara'ya uğurlandı. Üniversite öğrenimi gören gençler, zirvede mesleki gelişim etkinliklerine katılıp eğitim üzerine fikir alışverişi yapacak.
Bayburt'ta üniversite öğrenimi gören 40 öğretmen adayı genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 Altı Gençlik Zirvesi- Eğitim ve Geleceğin Öğretmenleri programı için Ankara'ya uğurlandı.
Bayburt Gençlik Merkezi önünde düzenlenen uğurlamada bir araya gelen gençler, zirveye katılmak üzere yola çıktı.
Farklı üniversitelerden öğretmen adaylarının buluşacağı programda gençler, mesleki gelişimlerine katkı sunacak etkinliklere katılarak eğitim alanında yeni bakış açıları kazanacak.
Zirvede öğretmen adayları mesleki paylaşımda bulunarak eğitim üzerine fikir alışverişi yapacak.
Kaynak: İHA
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