Bayburt\'ta Afet Farkındalık Eğitimi

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yatılı kuruluşlarda görev yapan bakım personeline, II. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında Afet Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince verilen eğitimde, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitimde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi üzerinde durulurken, yatılı kuruluşlarda bakım hizmeti sunulan bireylerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar da ele alındı. Eğitimde ayrıca, afet ve acil durumlarda izlenecek yöntemler konusunda bakım personeli bilgilendirildi.

II. Ulusal Otizm Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen eğitimle bakım personelinin afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve farkındalığı artırıldı. - BAYBURT