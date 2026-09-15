Bayburt\'ta Ahilik Haftası halk pazarında dualarla başladı

Bayburt'ta 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk pazarında program düzenlendi. Ahilik duasıyla başlayan programa il protokolü, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Tuzcuzade Mahallesi'nde bulunan halk pazarının açılışı dualarla yapıldı ardından pazar esnafını ziyaret eden Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretlerde esnafın talep ve görüşleri dinlenirken, Ahilik kültürünün temelini oluşturan dayanışma, kardeşlik ve dürüstlük anlayışının yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı.