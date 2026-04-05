Bayburt'ta Aile Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt ADEM, 9 haftalık aile iletişimi ve ebeveynlik eğitimi programını başarıyla tamamladı.

Bayburt Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik düzenlenen 9 haftalık Modüler Aile Eğitim Programı (AEP) tamamlandı.

AEP kapsamında kursiyerlere aile içi iletişim, ebeveynlik tutumları ve kişisel gelişime yönelik çeşitli başlıklarda eğitim verildi. Kursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak, aile içi iletişim becerilerini güçlendirmek ve olumlu ebeveynlik tutumlarına ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitime, kursiyerler aktif katılım sağladı.

Eğitim sürecini tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikaları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ile kurum yöneticileri tarafından takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2026 23:06:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.