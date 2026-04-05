Bayburt\'ta Aile Temalı Etkinlik

Bayburt'ta, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftlere yönelik aile temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, aileler yarıştı.

Yeni evlenen ve evlilik hazırlığında olan çiftleri bir araya getiren programda, aile olmanın önemi ele alındı, çiftler arasındaki tanışmanın sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla yarışmalar yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, çiftlere mutluluk dileklerini iletti.

'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ile projenin kazanımlarına ilişkin yapılan açılış konuşmasının ardından aile danışmanı tarafından 'Mutlu Yuva' ve 'Aile İçi İletişim' konulu sunum gerçekleştirildi.

Sunumun peşinden düzenlenen 'Aileler Yarışıyor' etkinliğinde, çiftler keyifli anlar yaşadı. Programın sonunda yarışmaya katılan çiftlere sertifika ve hediye takdim edildi. - BAYBURT