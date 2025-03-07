Bayburt'ta Aracın Üzerine Kar Kütlesi Düştü

Bayburt'ta park halindeki aracın üzerine devasa kar kütlesi düştü

BAYBURT - Baharın habercisi olarak bilinen cemrenin toprağa düşmesiyle Bayburt'ta da havalar ısınmaya başladı. Havanın ısınması üzerine çatıda biriken devasa kar kütlesi, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Maddi hasarın meydana geldiği olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabahın erken saatlerinde dondurucu soğukların etkili olduğu Bayburt'ta, öğlen saatlerine doğru hava ısınmaya başlıyor. Güneşin etkisiyle çatılarda biriken kar kütlesi, Şeyhhayran Mahallesi'nde park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Esnaf olduğu öğrenilen araç sahibi, duyduğu büyük ses üzerine dışarıya koştu, aracının üzerinin kar yığınıyla kaplandığını gördü. Aracında maddi hasar oluşan araç sahibi, aracını sanayiye götürerek tamir ettirdi.