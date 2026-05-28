Bayburt\'ta Ayı Güvenlik Kamerasında

Bayburt merkeze bağlı Üzengili köyünde daha önce kurdun tavşanı kovaladığı noktada, bu kez yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayı, gece saatlerinde köy yerleşim alanına indi. Bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ayının çevreyi koklayarak yiyecek aradığı görülüyor.

Bir süre bölgede dolaşan ayı, çevreden geçen motosikletin sesiyle irkildi. Sesi duyar duymaz harekete geçen ayı, geldiği yöne doğru kaçarak gözden kayboldu.

Aynı noktada daha önce de bir kurt, tavşanı kovalamıştı. Tavşan, hızlı manevralarıyla kurdun takibinden kurtulurken, o anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. - BAYBURT