Bayburt\'ta Bayram Ziyareti

Bayburt'ta polis ve jandarma yol kontrol noktalarına bayram ziyareti gerçekleştirildi. Görevleri başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaşılırken, seyir halindeki vatandaşların da Ramazan Bayramı kutlandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yol kontrol noktalarında görev yapan personelle bir araya geldi. Emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarının bayramını kutlayan Eldivan, bayram mesaisini özveriyle sürdüren personele teşekkür etti.

Milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan polis ve jandarmanın önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Eldivan, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Eldivan, uygulama sırasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutlayıp, hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. - BAYBURT