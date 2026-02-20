Bayburt\'ta Büyük Aile Sofraları İftarı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

İftar programında konuşan Vali Eldivan, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, milletimizin baş tacıdır. Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra il protokolü katıldı. - BAYBURT