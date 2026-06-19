Bayburt\'ta ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih 30 Haziran

Bayburt'ta 2026 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün değişikliği başvuruları 30 Haziran 2026'da sona erecek. Üreticilerin hak kaybı yaşamamaları için işlemlerini Ziraat Odaları aracılığıyla tamamlamaları gerekiyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim yılı içerisinde ekili ürünlerinde değişiklik bulunan üreticilere başvuru uyarısında bulundu.

2026 üretim yılına ilişkin ÇKS ürün değişikliği başvurularının Ziraat Odaları aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Kayıtlarını güncellemek isteyen üreticilerin, belirtilen süre içinde başvurularını tamamlaması istendi.

Başvuru sürecinin zamanında tamamlanmasının önem taşıdığı vurgulanarak, üreticilerin herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiği ifade edildi.

Ürün değişikliği bulunan tüm üreticilerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. - BAYBURT