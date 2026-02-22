Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Gençlik Kolları, teravih namazına katılan çocuklara sürpriz yaptı. TDV gönüllüleri, namaz sonrası çocukların ayakkabılarına çikolata bırakarak küçük bir mutluluk anı yaşattı.
Etkinlik kapsamında Ulu Cami, Mevlana Camii, Zahit Efendi Camii, Velişaban Camii, Tuzcuzade Camii ve Yakutiye Camii'nde teravih namazına gelen çocuklar, ayakkabılarındaki çikolataları görünce sevinç yaşadı. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Çocuklara Teravih Sürprizi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?