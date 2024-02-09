Bayburt'ta Deprem Şehitleri İçin Hatim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta Deprem Şehitleri İçin Hatim Programı Düzenlendi

Bayburt\'ta Deprem Şehitleri İçin Hatim Programı Düzenlendi

Bayburt'ta 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden deprem şehitleri için hatim programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve kurum yöneticileriyle birlikte katılanlar, programda Kur'an-ı Kerim okundu ve deprem şehitleri dualarla anıldı. Güney, depremi unutmayacaklarını ve böylesi bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Programa katılanlar, Cuma namazı öncesi deprem şehitlerini hatim programında andılar.

09.02.2024 13:55
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Bayburt'ta 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden deprem şehitleri için hatim programı düzenlendi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum yöneticileriyle birlikte katıldı. Programda, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, deprem şehitleri dualarla yad edildi. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Güney, bir daha böylesi bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu. Depremi hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden Güney, programda emeği geçen okul yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa katılanlar, edilen dualara hep birlikte "amin" dediler, deprem şehitlerini Cuma namazı öncesi hatim programında andılar. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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