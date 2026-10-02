Bayburt\'ta Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü Saray Bahçesi\'nde spor etkinlikleriyle sürdü

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Bayburt'ta 'Birlikte Yaş Alıyoruz' temasıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımına, sağlıklı yaşlanmaya ve kuşaklar arası dayanışmaya dikkat çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe yaşlı bireylerin yanı sıra farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, kent merkezinde yürüyerek gün dolayısıyla farkındalık oluşturdu.

Yürüyüşün ardından Saray Bahçesi'nde devam eden programda yaşlı bireyler çeşitli spor etkinliklerine katıldı. Açık alanda gerçekleştirilen aktivitelerde katılımcılar hem hareket etti hem de birlikte vakit geçirdi.

Programda ayrıca yaşlı bireylerin sahip oldukları bilgi ve tecrübelerin genç kuşaklara aktarılmasının önemine değinildi. Etkinlik, katılımcıların birlikte gerçekleştirdiği aktivitelerin ardından sona erdi.