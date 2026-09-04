Bayburt'ta Evlilik Sayısı 2026'nın İlk 7 Ayında Yüzde 6,83 Artarak 391'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Evlilik Sayısı 2026'nın İlk 7 Ayında Yüzde 6,83 Artarak 391'e Yükseldi

Bayburt\'ta Evlilik Sayısı 2026\'nın İlk 7 Ayında Yüzde 6,83 Artarak 391\'e Yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 2026 yılının ilk 7 ayında evlenen çift sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,83 artarak 391'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde kentte 366 çift evlenirken, bu artışta aile kurumunu güçlendirme çalışmaları ve gençlere sunulan evlilik destekleri etkili oldu.

Bayburt'ta 2026 yılının ilk 7 ayında evlenen çiftlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,83 artarak 391'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde kentte 366 çift evlenmişti.

TÜİK verilerine göre Bayburt'ta 2023 yılında 435 çift, 2024 yılında 415 çift, 2025 yılında ise 467 çift dünya evine girdi. 2026'nın ocak-temmuz döneminde ise 391 evlilik gerçekleşti.

Bayburt'ta 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleşen 391 evlilik, 2025'in aynı dönemindeki 366 evlilikle karşılaştırıldığında 25 çiftlik artış kaydedildi. Böylece evlilik sayısında yüzde 6,83 oranında yükseliş yaşandı.

Kentte aile yapısının güçlendirilmesi, gençlerin evlilik süreçlerinin desteklenmesi ve evlilik ile doğum oranlarının artırılmasına yönelik saha ve farkındalık çalışmaları da sürdürülüyor.

2025'in Aile Yılı, 2026-2035 döneminin ise Aile ve Nüfus On Yılı ilan edilmesiyle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gençlere çeşitli destekler sunuluyor.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan evlilik kredilerinin yanı sıra ulusal ve yerel firmalarla yapılan iş birlikleriyle gençlere yönelik indirim ve destek imkanları da devam ediyor.

Bayburt'ta gençlerin evlilik süreçlerine destek olunması ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gelecek dönemde de sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

Evlilik, Bayburt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Evlilik Sayısı 2026'nın İlk 7 Ayında Yüzde 6,83 Artarak 391'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

10:38
Kraldı, ortada kaldı Mauro Icardi’ye şok üstüne şok
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok
10:25
Okul saldırısı davası başladı Babadan mahkemede olay savunma
Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:40:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Evlilik Sayısı 2026'nın İlk 7 Ayında Yüzde 6,83 Artarak 391'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement