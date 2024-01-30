Bayburt\'ta Fast Food Restoranlarında Kızartma Yağı Denetimleri Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan hızlı, çabuk yemek olarak bilinen fast food tarzı toplu tüketim işletmelerinde kullanılan kızartma yağı denetimleri, Bayburt'ta da devam ediyor.

Yemeklerde kullanılan yağlara yönelik başlatan denetimlerde Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından Bayburt'ta bulunan bir fast food restoranlarından numuneler alındı.

10 gün boyunca devam edecek olan denetimlerde, toplu tüketim yerlerinde kızartmalarda kullanılan katı ve sıvı yağlar incelenecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri engellemek ve halk sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartma yağlarına yönelik denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. - BAYBURT