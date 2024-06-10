Bayburt'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Bayburt şehir merkezinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt'ta sağanakla birlikte cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Dolu yağışı ekili tarım arazilerinde, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı.

10.06.2024 07:57
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Bayburt'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı

BAYBURT - Bayburt şehir merkezinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt'ta sağanakla birlikte cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Aniden bastıran yağış sonrası sokak aralarında su birikintileri oluştu. Sokak aralarındaki, kapı önlerindeki saksıların içleri suyla dolarken, doluyla birlikte yollarda beyaz örtünün oluştuğu görüldü.

Dolu yağışı ekili tarım arazilerinde, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bayburt'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
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