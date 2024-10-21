Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda hijyen, fiyat ve gramaj denetimi yapıldı.
Ekipler, işletme sahiplerine gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunarak, denetimlerini sürdürdüler. Sabahın erken saatlerde fırın denetimine çıkan zabıta ekipleri buralarda fiyat listesi, hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak amacıyla da temizlik kontrolü yapan ekipler, hijyen şartlarını sağlayan, kurallara uyan fırıncılara teşekkür etti. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Fırın Denetimi: Hijyen ve Fiyat Kontrolü Yapıldı - Son Dakika
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