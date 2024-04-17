Bayburt\'ta \'Geçmişten Geleceğe\' Konulu Karma Sergi Yoğun İlgi Gördü

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Bayburt'ta 'Geçmişten Geleceğe' konulu karma sergi yoğun ilgi gördü

BAYBURT - Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği organizasyonuyla Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi'nde, 'Geçmişten Geleceğe' konseptli Geleneksel el sanatları, çağdaş resim ve taş işleme karma sergisinin açılışı yapıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve protokol üyelerinin açılışını beraber yaptıkları, 15 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, davetliler tarafından ilgiyle gezildi. İl protokol üyelerine sergideki eserler hakkında eser sahipleri bilgiler vererek, eserlerini tanıttılar.

Birbirinden güzel eserlerin sergide yer aldığını ifade eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası nedeniyle tarihi Taşhan'da yerel sanatçılarımızın kıymetli eserlerini vatandaşların beğenisine ve ilgisine sunduk. Karma sergi, bir hafta sürecek. Hem yerel, hem de ulusal anlamda kendini duyurmuş ve kültürel miras alanında da ciddi çalışmaları olan sanatçılarımızın en azından Bayburtlu hemşehrilerimiz tarafından bilinmesini, tanınmasını istedik. Özellikle el sanatları ve görsel sanatlar alanındaki yetenekleri ortaya çıkarmak en büyük amacımız. Bizler de sergiyi biraz önce gezdik, hakikaten güzel eserler vardı. Bu işi yıllardır yapan, kıymetli hemşehrilerimiz de var. Aynı zamanda hem alaylı, hem de mektepli sanatçılarımız burada kendini gösterme şansı bulacaklar. Biz burada Bayburt olarak, Türkiye ve Uluslararası turizmde pay almayı önemli buluyoruz, en büyük amaçlarımızdan biri de budur. Çalışmalarla beraber, hem yereldeki hemşehrilerimizi cesaretlendiriyoruz, hem de somut olan veya somut olmayan kültürel mirasımızı ülkemizin her tarafına tanıtmak istiyoruz. Bugünkü serginin açılmasında emeği geçen ve hafta boyunca sürecek etkinliklerin hazırlanmasında çabaları olan İl Kültür ve Turizm müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum. Sergide eserleri olan sanatçılarımıza kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum. Bayburt'un adını duyurmaları bizim buradaki en büyük temennimiz. Turizm Haftası kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Serginin gezilmesinin ardından il protokol üyeleri tarafından sanatçılara plaketleri takdim edildi.

Karma sergi, 22 Nisan tarihine kadar sanatseverler için kapılarını açık tutacak.