Bayburt'ta yöresel dokuma ve el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta yöresel dokuma ve el sanatları sergisi açıldı

Bayburt\'ta yöresel dokuma ve el sanatları sergisi açıldı
10.07.2026 10:05  Güncelleme: 10:07
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30. Uluslararası Dede Korkut Şölenleri kapsamında Bayburt'ta açılan sergide, yöresel dokuma ürünleri ve el sanatları eserleri ziyaretçilere sunuldu. Sergi, 17 Temmuz'a kadar Taşhan Sanat Galerisi'nde gezilebilecek.

30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında hazırlanan Gelenekten Geleceğe Uzanan El Emeği Yöresel Dokumacılık Ürünleri ve El Sanatları Sergisinin açılışı yapıldı. El emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bayburt Aile Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen sergide, kursiyerlerin hazırladığı yöresel dokuma ürünleri ile el sanatları eserleri yer aldı. Bayburt'un geleneksel dokumacılık kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği etkinlikte, ziyaretçiler yöresel el sanatlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Sergi ile Bayburt'un kültürel mirasının tanıtılması ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması amaçlanıyor.

Sergiye, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, şölenler dolayısıyla kentte bulunan yurt içi ve yurt dışından halk dansları topluluklarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hafta sonu hariç 17 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak sergi, Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi'nde gezilebilecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta yöresel dokuma ve el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

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