Baba Hayali Gerçekleşti: Gelin Ata Bindi - Son Dakika
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Yerel

Baba Hayali Gerçekleşti: Gelin Ata Bindi

Baba Hayali Gerçekleşti: Gelin Ata Bindi

Bayburt'un Zahit Mahallesi'nde yapılan bir düğünde gelin, at sırtında damat evine getirildi. Davetlilerin meraklı gözlerle o anlara tanıklık ettiği düğünde, 'Gelin ata binmiş ya nasip demiş' atasözü ise gerçek oldu.

06.09.2024 10:04
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Bayburt'un Zahit Mahallesi'nde yapılan bir düğünde gelin, at sırtında damat evine getirildi. Davetlilerin meraklı gözlerle o anlara tanıklık ettiği düğünde, "Gelin ata binmiş ya nasip demiş" atasözü ise gerçek oldu.

Oğlunun düğününde gelinini atla baba evinden almanın hayalini kuran, 35 yıldır aşıklık geleneğine büyük katkılar sunan Aşık Süphani mahlaslı Ali Sırrı Çoban, hayalini kurduğu düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Halk ozanı aşığının düğünü böyle olur" dedi.

Zahit Mahallesi'nde damat evi önünde ilk önce dünürcü toplandı. Burada toplanan kalabalık, davul zurnayla Bayburt barları oynadı, halaylar çekti. Daha sonra uzun araç konvoyuyla Gençosman Mahallesi'ne gidilerek gelin, baba evinden alındı. Burada gelin arabasına bindirilen gelin, damat evi yakınlarına getirildi. Atın sahibi aynı zamanda milli sporcu Sefa Karadeniz, eski örf ve adetlerin hala Bayburt'ta yaşatıldığını, gelini atla damat evine götürmek için beklediklerini ifade ederek, "Aşık Süphani amcamızın oğlu Oğuzhan Çoban'ın düğününe, gelin karşılamasına geldik. Eski örf ve adetlerimize, törelerimize devam ediyoruz. Gelini atla damat evine götüreceğiz" dedi.

Düğün için süslenen ata bindirilen Sedanur Demir isimli gelin, dik yokuşu at üzerinde çıkarak, kayınpederi Ali Sırrı Çoban'ın evine geldi. Kalabalığın karşıladığı gelin, damat evine alındı. Burada tebrikleri kabul eden çift çok mutlu olduklarını belirterek, bu şekilde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadığını söylediler.

Babasının hayalinin gerçekleştiğini belirten damat Oğuzhan Çoban, "Ben de bugün dünya evine girdim. Babamın davullu, zurnalı, atlı düğün yapma hayali vardı, rabbime şükürler olsun bu hayali gerçekleşti. Önce evimizin önünde dünürcü toplandı, herkes davulla, zurnayla barlar oynadı. Daha sonra gelin evine gittik. Gelin, gelin evinden alındı, ata bindirilip damat evine getirildi. Babamın hayali olan atla baba evine geldik" dedi.

İlk defa ata düğününde bindiğini söyleyen gelin Sedanur Demir, "Ata ilk defa bindim, güzeldi, heyecanlıydı. Biraz korktum ama iyiydim, rahattım. Bana çok güzel bir anı olarak kaldı. Babama teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

En büyük hayalinin çocuklarını güzel bir düğün organizasyonu ile evlendirmek olduğunu söyleyen halk ozanı Ali Sırrı Çoban, "Dedim ki oğullarımı atla baba getireceğim ve o hayalim Allah'a çok şükür gerçekleşti. Rabbim her delikanlıya böyle bir düğün nasip eylesin. Bu bizim kültürümüzün bir parçası, kültürümüzde atla gelin alma var. Benim annem de, yengem de bu şekilde at üzerinde eve gelmişler. Ben çocuktum hatırlıyorum yengem at üzerinde, atlı kızakla damat evine geldi. O günden beri bende de bu heves vardı, çok şükür gelinimi atla eve getirdim. Rabbim bu iki gencimize mutluluklar nasip eylesin. Ben aslında gelin kelimesinden çok rahatsız oluyorum. 3 kızım var, bir oğlumu evlendirmiştim onun eşiyle birlikte 4 kızım oldu. Şimdi de oğlum Oğuzhan'ı evlendirdim, onun eşi Sedanur hanımla birlikte 5 kızım oldu. Rabbim bu mutluluğu herkese nasip etsin. İnsanlar bu kültürümüzden bir şeyler alsınlar, taksiye bindirip gelin almak kolay iş. Biz evlatlarımızı ne çileyle büyüttük. Onu bir rabbim bilir, bir de biz biliriz. Bugün çok mutluyum, çilelerim gitti. Şimdi evlatlarımızı bu şekilde gördük ya, ben daha bir şey istemiyorum. Rabbim mesut bahtiyar etsin" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Baba Hayali Gerçekleşti: Gelin Ata Bindi - Son Dakika

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