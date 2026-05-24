Bayburt\'ta Gıda Denetimleri Artırıldı

Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı. Üretim, satış ve toplu tüketim noktalarında denetimler yapıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi il genelinde gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde işletmelerin hijyeni, ürünlerin muhafaza şartları, raf düzeni ve son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler, tüketiciye sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğunu yerinde kontrol etti.

Market, fırın, pastane, lokanta ve toplu tüketim noktalarında yapılan denetimlerde, işletme sahiplerine gıda güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar da hatırlatıldı.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların bayram süresince güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi. - BAYBURT