Bayburt\'ta Gıda Denetimleri Süreklilik Arz Ediyor

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimleri devam ettiriliyor. Halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe ve köylerde gıda denetimleri yapıldı.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda kontrol görevlilerince Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin yanı sıra ve köylerde de gıda denetim gerçekleştirildi. Halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak maksadıyla yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihilerine bakıldı, soğuk zincir şartlarına uygunluğu kontrol edildi, etiket fiyatları incelendi. Fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildiren ekipler, gıda sektöründe uyulması gereken kuralları çalışanlara hatırlattı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladılar. - BAYBURT