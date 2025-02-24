Bayburt'ta Gıda Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Gıda Denetimleri Yapıldı

Bayburt\'ta Gıda Denetimleri Yapıldı

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, toplatma kararı alınan ürünler için denetimler gerçekleştirdi.

24.02.2025 11:31
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Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi kontroller yapılarak, toplatma denetimleri gerçekleştirildi.

Bayburt'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından genel toplatma kararı alınmış ürünlere dönük kontrol çalışmaları ve denetimleri yapıldı. Toplatma kararı alınan ürünlerin piyasada bulunurluğunu kontrol etmek ve toplatılmayan ürünlerin toplanmasını sağlamak amacıyla zincir marketlerde ve toptan satış yerlerinde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince resmi kontroller gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri ve saklama koşullarına uygunluklarını incelendi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan denetimde, işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunularak, gıda sahtekarlarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bilgisi aktarıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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