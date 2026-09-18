Bayburt'ta gıda işletmelerine sahte ve tağşiş ürün denetimi yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta gıda işletmelerine sahte ve tağşiş ürün denetimi yapıldı

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Bayburt\'ta gıda işletmelerine sahte ve tağşiş ürün denetimi yapıldı
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Bayburt'ta güvenilir gıdaya erişim ve sahte, taklit, tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında gıda işletmeleri denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde hijyen, son tüketim tarihi ve mevzuata uygunluk incelendi.

Bayburt'ta güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve sahte, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu ve ürünlerin güvenilirliği incelendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında gıda işletmelerinde kontroller sürüyor.

Denetimlerde işletmelerin mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edilirken ürünlerin güvenilirliği, hijyen şartları ve son tüketim tarihleri incelendi.

Sahte, taklit ve tağşiş ürünlerin tespit edilmesine yönelik denetimlerin yapıldığı çalışmada, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için işletmelerde gerekli incelemeler gerçekleştirildi.

Denetimlerin kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
GüvenlikBayburtTarımYerelSon Dakika

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