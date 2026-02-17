Bayburt'ta Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler - Son Dakika
Bayburt\'ta Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler
17.02.2026 18:57
Ramazan ayında Bayburt'ta hatimle teravih namazı kılınacak camiler açıklandı.

Bayburt İl Müftülüğü, ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camileri duyurdu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler şunlar:

Yusufiye Camii

Reyhan Mescidi

Vatandaşlar, ramazan ayı boyunca söz konusu camilerde hatimle teravih namazını eda edebilecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

