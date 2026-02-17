Bayburt\'ta Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler

Bayburt İl Müftülüğü, ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camileri duyurdu.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler şunlar:
Yusufiye Camii
Reyhan Mescidi
Vatandaşlar, ramazan ayı boyunca söz konusu camilerde hatimle teravih namazını eda edebilecek. - BAYBURT
