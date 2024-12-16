Bayburt\'ta Hayvan Pazarına Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina

Yerel

Bayburt'ta bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı yarından itibaren karantinaya alınacak.

Bayburt'ta hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle süresiz kapatıldı. Konuya ilişkin Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin dikkatine. İlimizde görülen şap hastalığından dolayı, belediyemiz hayvan pazarı 17.12.2024 Salı gününden itibaren karantina süresi boyunca kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT