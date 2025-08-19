Bayburt\'ta Hazırlık Toplantısı

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın 20 Ağustos Çarşamba günü Bayburt'a yapacağı ziyaret öncesinde, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, ilin sanayi, ekonomi ve kalkınma hamlesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikaların yatırımları ve istihdam konuları ele alındı. - BAYBURT
