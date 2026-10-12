Bayburt\'ta iki ilçenin kaymakamları esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin kaymakamları, vatandaşları ziyaret ederek beklentilerini dinledi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Ahat, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Özgür Kaçkın, İlçe Müftüsü Adem Şeker ve İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile Çağıllı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Ahat, köyün ihtiyaçları hakkında Muhtar Faik Serdar Bayrak'tan bilgi aldı.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım da ilçe merkezindeki esnafa iş yerlerinde ziyarette bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek taleplerini dinledi.