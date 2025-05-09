Bayburt\'ta \'İş Hayatına İlk Adım\' Projesi Başladı

Bayburt Üniversitesi Teknik Aktiviteler Topluluğu tarafından, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı(ÜNİDES) desteğiyle hayata geçirilen 'İş Hayatına İlk Adım' projesi başladı.

Projenin ilk gününde, Öğr. Gör. Ömer Erdoğan rehberliğinde 'Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri' başlığı altında bir sunum gerçekleştirildi. Sunum sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı, sonrasında atölye çalışmalarına geçildi.

İkinci gün ise Öğr. Gör. Cihan Gökçe tarafından 'Mülakat Teknikleri' üzerine bilgilendirici bir sunum yapıldı, ardından uygulamalı mülakat atölyesi ile program tamamlandı. - BAYBURT