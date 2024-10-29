Bayburt\'ta İstihdam Toplantısı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 yılı son olağan toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kurul çalışmaları ve kentin iş gücü piyasası hakkında bilgilendirme yapılırken, Bayburt'ta istihdamın artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Şehrin iş gücü ihtiyacına dönük alınan kararların görüşüldüğü toplantıda, Bayburt'un ekonomik kalkınmasına yönelik projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinin öneminin vurgulandığı toplantı, istihdamın sürdürülebilir olmasını sağlayacak adımların konuşulmasıyla son buldu. - BAYBURT