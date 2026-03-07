Bayburt'ta Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
Bayburt'ta Kadınlar Günü Kutlaması

Bayburt\'ta Kadınlar Günü Kutlaması
07.03.2026 01:51
Vali Eldivan, kadınların toplumdaki önemini vurgulayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Valiliğe bağlı birimlerde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Vali Eldivan, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Kadınlarımız aile hayatının olduğu kadar sosyal, ekonomik ve idari hayatın da en önemli yapı taşlarından biridir. Hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla toplumumuza değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Kutlamalar, Bayburt, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayburt'ta Kadınlar Günü Kutlaması
