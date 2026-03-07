Bayburt\'ta Kadınlar Günü Kutlaması

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Valiliğe bağlı birimlerde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Vali Eldivan, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Kadınlarımız aile hayatının olduğu kadar sosyal, ekonomik ve idari hayatın da en önemli yapı taşlarından biridir. Hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla toplumumuza değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum" dedi. - BAYBURT