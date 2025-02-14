Bayburt Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik "Berat Kandili" konulu konferans düzenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, Berat Gecesinin önemini anlatarak bu müstesna günlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine değindi.
Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen program, Müftü Bayram Danacı'nın yaptığı dua ile sona erdi.
Programa, Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Vaiz Saliha Yaşaroğlu ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Kadınlara Yönelik Berat Kandili Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?