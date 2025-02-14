Bayburt\'ta Kadınlara Yönelik Berat Kandili Konferansı Düzenlendi

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Bayburt Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik "Berat Kandili" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, Berat Gecesinin önemini anlatarak bu müstesna günlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine değindi.

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen program, Müftü Bayram Danacı'nın yaptığı dua ile sona erdi.

Programa, Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Vaiz Saliha Yaşaroğlu ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT