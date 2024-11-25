Bayburt'ta Kar Kriz Masası Kuruldu - Son Dakika
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Bayburt'ta Kar Kriz Masası Kuruldu

Bayburt\'ta Kar Kriz Masası Kuruldu

Bayburt'ta yoğun kar nedeniyle krize karşı masalar kuruldu, vatandaşlara uyarılar yapıldı.

25.11.2024 16:40
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Bayburt'ta aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuzluk yaşamaması adına ve yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek amacıyla Bayburt Valiliğince kar kriz masası oluşturuldu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, ilgili kurumların amirleriyle bir araya gelerek, bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınacak tedbirler, yol durumları ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi konuları ele alınarak, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Öte yandan Bayburt Valiliğinden çığ riskine, çatılarda biriken kar kütlelerine ve buz sarkıtlarına ilişkin uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, "2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda birikmiş olan kar kütleleri ve oluşan buz sarkıtları tehlike arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu tehlikeli duruma dikkat etmeleri çatı altlarından ve saçaklardan uzak durmaları gerekmektedir. Ayrıca yüksek ve dik kesimlerde oluşabilecek çığ riskine karşıda vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kar Kriz Masası Kuruldu - Son Dakika

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